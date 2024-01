Fugitivo do sistema prisional é preso no bairro Retiro em VR

Policiais penais da Divisão de Recapturas da Secretaria do Estado de Administração Penitenciária (Recap), com informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam na quinta-feira (18), no Retiro, em Volta Redonda, um foragido do sistema penitenciário, de 20 anos. Ele é considerado um detento de alta periculosidade.

O fugitivo foi encontrado no local do bairro conhecido como Complexo do Vilão. Em seu desfavor, constava um mandado de prisão expedido pelo Cartório da Vara de Execuções Penais (VEP) por violação das normas da prisão albergue domiciliar. Por ter fugido, ele sofrerá regressão de regime e cumprirá o restante da pena de nove anos por tráfico de drogas em regime mais rigoroso. (Imagem: Divulgação)