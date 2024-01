Novas localidades foram inseridas na programação que será iniciada a partir de segunda-feira, dia 22

A Prefeitura de Volta Redonda mantém as ações de combate ao Aedes aegypti – transmissor da dengue, Chikungunya e Zika. Em complemento à luta contra o mosquito, o fumacê UBV (Ultrabaixo Volume) continua percorrendo os bairros da cidade, com nova atuação a partir de segunda-feira (22), no período da tarde, nos seguintes locais: Conforto, Ponte Alta e Vila Santa Cecília. O cronograma com as novas localidades foi definido pela Vigilância Ambiental, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), levando em consideração os índices de proliferação do mosquito nas regiões do município.

A coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaína Soledad, ressaltou que o fumacê UBV foi uma solicitação da prefeitura ao Governo do Estado, que disponibilizou o veículo da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (SVEA). Durante a passagem do veículo, é importante que os moradores do bairro deixem janelas e portas abertas. Recomenda-se ainda que animais, bebedouros e comedouros, além de roupas do varal, sejam retirados do quintal.

“O fumacê UBV é específico para o Aedes aegypti e as ações de bloqueio foram iniciadas no dia 8 deste mês. Os primeiros bairros que receberam o UBV foram Conforto, Ponte Alta, Sessenta e Monte Castelo. O combate ao mosquito continua por toda a cidade. Vale lembrar que o carro UBV vai ficar no município até a próxima semana, mas a população deve fazer a sua parte, vistoriando a residência semanalmente para evitar a proliferação do Aedes”, comentou a coordenadora.

Atrelado às ações de bloqueio à dengue, a prefeitura tem realizado uma força-tarefa, em conjunto com as secretarias municipais de Saúde e de Infraestrutura (SMI), com vistorias nas residências e limpeza urbana nos bairros. Nesta semana, Aterrado, Jardim Paraíba e Nossa Senhora das Graças receberam a força-tarefa: a SMI disponibilizou uma retroescavadeira, dois caminhões e dez caçambas, que ficaram centralizadas na Praça Mário Ferreira Neto, no Jardim Paraíba, para descarte de materiais inutilizados.

Cronograma fumacê UBV em Volta Redonda

Segunda-feira, dia 22

Tarde

Conforto

Ponte Alta

Vila Santa Cecília

Terça-feira, dia 23

Manhã

Santa Cruz

Tarde

Sessenta

Monte Castelo

Quarta-feira, dia 24

Manhã

Aterrado

Jardim Paraíba

Nossa Senhora das Graças

Tarde

Dom Bosco

São Luiz

Candelária

Quinta-feira, dia 25

Manhã e tarde

Retiro