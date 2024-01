Na estreia do projeto da Secretaria Municipal de Saúde, 11 unidades da Atenção Primária estarão abertas das 8h às 17h, no sábado (20)

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), lança neste fim de semana o projeto “Sábado com Saúde”, que prevê o funcionamento de unidades da Atenção Primária, das 8h às 17h. Na primeira edição, estarão abertas as 11 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (UBSFs) do Distrito Sanitário 1, que engloba os bairros 249, Belmonte, Conforto, Eucaliptal, Jardim Belmonte, Padre Josimo, Ponte Alta, São Carlos, São Lucas, Siderlândia e Rústico.

O objetivo é disponibilizar os mesmos serviços ofertados durante a semana, facilitando o acesso da população. Entre os atendimentos estão coleta de preventivo, consultas com generalistas, atualização da caderneta de vacinação infantil e adulta, testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites e ainda solicitação de exames, inclusive mamografia. O atendimento será por livre demanda, sem necessidade de agendamento prévio.

A coordenadora do Distrito Sanitário 1, a enfermeira Beatriz Campos, reforça que as unidades estarão de portas abertas, sem necessidade de agendamento prévio, como uma oportunidade assistencial à população trabalhadora. “É de suma importância que a comunidade participe e volte a ser protagonista do seu auto cuidado, da sua saúde”, falou.

“Além das campanhas e ações oriundas da Secretaria de Saúde, é importante enfatizar que esta foi uma iniciativa da própria equipe deste distrito e quero parabenizá-la pela iniciativa. Precisamos mesmo de equipes coesas, comprometidas com o trabalho e com a saúde da população, estimulando os usuários a cuidarem da saúde e fazendo um diagnóstico situacional das condições do território, para planejamento e implementação de ações individualizadas, conforme a característica daquela região”, afirmou a coordenadora da Atenção Primária à Saúde, Vanessa Huguenin.

Município disponibiliza doses de vacina contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) anunciou também a chegada de novas doses de vacina contra a Covid-19. A imunização contra a doença estará concentrada, a partir desta segunda-feira, dia 22, em quatro unidades da Atenção Primária à Saúde. Na Vila Mury e no Volta Grande o atendimento é das 8h às 18h30; e no Jardim Paraíba e no Conforto, das 8h às 16h30.

O público-alvo da vacinação é formado por crianças de seis meses a quatro anos, 11 meses e 29 dias, para a Pfizer Baby; crianças de cinco a 11 anos, para a Pfizer Pediátrica; e pessoas acima de 12 anos, para a Pfizer Bivalente.