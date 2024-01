Desaparecimento de jovem em Volta Redonda completa 15 dias

O desaparecimento do jovem Wellington Miguel Pêgas de Assis, de 21 anos, que teria despencado no Rio Paraíba do Sul após um acidente, completa nesta terça-feira (30) 15 dias. Morador do bairro São Sebastião, o jovem teria colidido sua moto na proteção da ponte da BR-393 (Lúcio Meira), no bairro Dom Bosco, na madrugada do último dia 15, mas até o momento nenhum corpo foi encontrado.

Buscas foram feitas por dias pelo Corpo de Bombeiros, com mergulhadores utilizando botes e drones, mas nenhum vestígio do rapaz foi localizado. Os bombeiros também procuraram Wellington por terra, mas nada. A moto de Wellington que, segundo o seu padrasto teria sido comprada recentemente, foi encontrada caída, ao lado da proteção da ponte.

Na ocasião, o parente contou ao jornal A Voz da Cidade que ele saiu por volta de 1 hora dizendo que visitaria o pai em Angra dos Reis. Às 2h30min os parentes foram acionados pela concessionária que administra a rodovia informando que o veículo, sem o condutor, foi encontrado.

Informações sobre o rapaz devem ser passadas ao 190 ou em qualquer delegacia de polícia. (Foto: Arquivo Pessoal/Reprodução)