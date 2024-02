A comunidade poderá se divertir com atrações especiais e ainda conhecer mais sobre a Saúde Mental e seus serviços

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 10% da população mundial sofre com transtornos mentais, o que corresponderia, aproximadamente, a 720 milhões de pessoas. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) atendem pessoas que apresentam transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de álcool e outras drogas.

Por compreender tudo isso, é que o Centro de Atenção Psicossocial – Caps Usina de Sonhos, pioneiro da saúde mental de Volta Redonda/RJ, estreia este ano, o primeiro bloco carnavalesco “Construindo Sonhos”, que vai acontecer no dia 07 de fevereiro, quarta-feira, das 9h até às 12h, em frente a unidade, que fica localizada a rua General Miguel Costa, número 31, bairro Vila Mury, em Volta Redonda/RJ. O bloco é uma iniciativa para reafirmar o cuidado em liberdade e a inserção social.

Segundo a psicóloga coordenadora da unidade, Nathalia Santos, “a ideia surgiu a partir das oficinas terapêuticas que existem no CAPS, onde os usuários expressam sua arte e seus talentos! O intuito é levar pra rua as vivências de dentro dos CAPS, exercendo na prática a socialização e a igualdade”.

“Os usuários da Saúde Mental lidam diariamente com preconceitos, limitações e vários nãos, e esse é o espaço criado e pensado para eles. É uma prova para a sociedade e para os próprios usuários de que somos todos iguais e livres para ocuparmos os espaços que quisermos”, complementou a coordenadora.

De acordo com estudos, atividades como esta, melhoram os valores individuais e coletivos, elevam a autoestima, ensinam a comunidade a respeitar e lidar com as diferenças, trazem novos pontos de vista sobre um assunto e ainda mais diversidade à sociedade.

O evento está tendo o apoio das Secretarias de Cultura e Ação Social de Volta Redonda, além de todos os órgãos competentes do município para a realização do bloco carnavalesco, que contará com a apresentação da musicista Clarete Batuqueira, o DJ Pedro Oliveira, do grupo de samba Toque de Dandara, do projeto Meninos do Batuque, da animação da passista Samara Adalberto e é claro que também terá a apresentação dos usuários do Caps Usina de Sonhos.

SERVIÇO:

Bloco carnavalesco “Construindo Sonhos”

Data: 07 de fevereiro de 2023

Horário: 9h às 12h

Atrações: Clarete Batuqueira, DJ Pedro Oliveira, Toque de Dandara, Meninos do Batuque, passista Samara Adalberto e o Bloco Construindo Sonhos

Local: Unidade CAPS Usina dos Sonhos, rua General Miguel Costa, número 31, Vila Mury, Volta Redonda/RJ.