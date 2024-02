Mostra será aberta na Câmara Municipal de Resende na próxima segunda-feira, dia 5

A Prefeitura de Resende, por meio da Casa da Cultura Macedo Miranda e em parceria com o projeto ‘Sou+Cultura’, abre na próxima segunda-feira, dia 05 de fevereiro, a exposição fotográfica ‘Folia em Preto e Branco’, com registros de carnavais entre os anos 80 e 90.

Do dia 05 ao 09, a exposição poderá ser visitada na área expositiva no térreo da na Câmara Municipal de Resende; e de 19 a 29 no saguão da Casa da Cultura Macedo Miranda. Em ambos os locais, as exposições podem ser conferidas das 8h às 17h.

A exposição ‘Folia em Preto e Branco’ reúne registros do carnaval em Resende entre as décadas de 1980 e 1990. Foram selecionadas vinte fotos da coleção do Jornal A Lira/FotoArte, que compõem o acervo de imagens do Arquivo Histórico Municipal de Resende.

Para o diretor do Arquivo Histórico, Angelo Tramezzino, a mostra fotográfica propõe uma viagem nostálgica ao passado da festa mais popular do Brasil, mas com foco na história de Resende.

– O carnaval em nossa cidade tem uma história muito rica e peculiar. Fizemos um recorte do período entre os anos 80 e 90 pela qualidade do material disponível no arquivo, e também por ser considerada um época áurea da festa em nossa cidade – disse o diretor.