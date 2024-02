Barra Mansa registra mais de um mês sem homicídios

Depois de figurar nas estatísticas do ISP (Instituto de Segurança Pública) entre as cidades com maior número de homicídios na região, Barra Mansa está sem registros deste tipo de crime desde o dia 29 de dezembro. Há muito tempo, a cidade não superava mais de um mês sem a ocorrência de assassinatos.

O crime do final do ano passado aconteceu no distrito de Rialto, tendo como vítima um idoso. As investigações do caso e de outro ocorrido em setembro, quando um homem morreu após ser espancado no distrito, levaram a Polícia Civil a realizar, na semana passada, com o apoio da Polícia Militar, que resultou na prisão de seis suspeitos de envolvimento com o tráfico – que podem ter também ligações com os dois assassinatos.

O delegado de Barra Mansa, Rodolfo Atala, é cauteloso ao tratar do período sem homicídios, pois sua experiência mostra que basta um crime ocorrer para a possível deflagração de uma onda em seguida. No entanto, acredita que as prisões realizadas nos últimos meses têm reflexo no resultado de janeiro.

“O trabalho em parceria entre todos órgãos de segurança possibilitou a identificação e prisão de pessoas que antes estavam cometendo os mais violentos crimes em Barra Mansa. É claro que o trabalho não para, mas esse marco temporal demonstra que o trabalho policial tem surtido efeito”, diz o delegado. Ele assumiu a 90ª DP no final de março do ano passado, depois de uma passagem por Barra do Piraí.