Um homem de 44 anos foi ferido à facada pelo próprio filho no fim da manhã deste sábado (3) no bairro Vila Maria, em Barra Mansa. Após ser lesionado em uma das mãos, o pai procurou atendimento médico na Santa Casa de Misericórdia.

A Polícia Militar foi até o local e conversou com o homem. Aos agentes, ele disse que foi até a residência do filho pagar pensão alimentícia quando o suspeito pegou uma faca e golpeou o pai, que colocou a mão na frente.

Ao policiais, o homem disse que não sabe se irá realizar registro de ocorrência na delegacia, pois teme represália do filho, que seria envolvido com o tráfico. O caso ficou registrado na delegacia como tentativa de homicídio e no momento desta publicação não havia informações se o suspeito havia sido encontrado para prestar esclarecimentos quanto ao caso.