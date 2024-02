Obra fiscalizada pelo Furban-VR vai beneficiar cerca de 220 famílias. Bairro também recebe melhorias para drenagem da água da chuva e estabilização de talude

A Prefeitura de Volta Redonda iniciou a construção de mais um espaço de esporte e lazer na cidade. Por meio do Furban-VR (Fundo Comunitário do município), que fiscaliza a obra, está sendo erguida uma quadra esportiva na Rua Pedro Alcântara, próximo ao nº4, no bairro Santa Rita do Zarur.

A empresa responsável pelos trabalhos já iniciou a preparação do terreno para iniciar a parte de fundação da obra, inclusive já instalando as primeiras ferragens. No total serão R$ 164.059,26 em investimentos, e no local serão feitos alambrados sobre muro de bloco, pintura do muro e piso da quadra, concretagem de passeio e meio-fio e mesa com bancos.

“Atendendo a um pedido da associação de moradores, estamos construindo essa quadra em um terreno deles mesmo. O investimento faz parte do orçamento participativo, do governo municipal, destinado a atender às demandas que os moradores definem como prioridade nos bairros”, explicou o diretor-técnico do Furban-VR, Ernesto da Rocha.

O presidente da Associação de Moradores do Santa Rita do Zarur, Carlinhos Barros, contou que essa é a terceira quadra que o bairro ganha e que a obra vai beneficiar aproximadamente 220 famílias que moram no entorno.

“Temos muitas crianças no bairro. Elas ficaram muito contentes com a construção da quadra. O espaço já era destinado para essa finalidade e vai ajudar, porque recentemente entregaram um novo conjunto de apartamentos no bairro e a quantidade de moradores vai crescer. E a ideia é conversarmos futuramente com a prefeitura para levar atividades esportivas e de lazer para a quadra”, explicou Carlinhos.

Bairro já recebeu outras melhorias

A construção da quadra é uma das melhorias do governo municipal para o dia a dia dos moradores do Santa Rita do Zarur. Por meio do Furban, está sendo feita obra de drenagem pluvial e estabilização de talude em solo cimento. O bairro já recebeu outras duas intervenções: um muro de contenção em solo grampeado e proteção de talude em concreto projetado na Rua Campinas; e a reforma da UBSF do bairro.

Os moradores também foram beneficiados com pavimentação de asfalto na Rua Lambari – cerca de 200 metros de via asfaltada –, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI).

Além disso, o bairro já começou a receber as novas lâmpadas de LED por meio do Plano de Mobilidade Urbana e a visita do Castramóvel, que ofereceu 150 castrações para cães e gatos.