Idoso é assassinado com 12 tiros em Vassouras

Antônio Sidnei Diogo, de 64 anos, foi assassinado com 12 tiros, no sábado (17), na Rua Tassilo Sampaio Mitke, no Distrito de Demétrio Ribeiro, em Vassouras.

Segundo a Polícia Militar, populares informaram que um suspeito passou em um carro atirando contra a vítima, que morreu no local. A perícia recolheu 15 cartuchos calibre 9 milímetros, sendo 13 deflagrados e três intactos.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia da cidade, que investiga o caso.