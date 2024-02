AAPVR promove palestra sobre Cannabis Medicinal

Conhecido como o “tratamento natural do século XXI” e debatida em todo o mundo, a Cannabis Medicinal será o tema da palestra proferida nesta sexta (23), no auditório do Centro Integrado de Saúde e Assistência (CISA) da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, na Unidade Aterrado, às 14 horas. O palestrante é o fundador e presidente da Associação Volta Cannabis, Luiz Gustavo Teodoro Telles. A palestra faz parte do Projeto Viva Com Mais Saúde, em parceria com o Ministério dos Diretos Humanos e Cidadania, do governo federal.

O assunto Cannabis Medicinal é tão importante que chegou a ser tema de um seminário internacional, promovido Pela Fiocruz, em julho de 2022, que reuniu cientistas, médicos e advogados que debateram o acesso, a pesquisa e a regulamentação do uso. Segundo o neurocientista Sidarta Ribeiro, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que fez a palestra de abertura do evento, “a cannabis é o remédio do século XXI e significa praticamente uma farmacopeia inteira”, tantos são os seus benefícios no tratamento de diversas enfermidades.

Entre as várias doenças tratadas com Cannabis estão Alzheimer, Doença de Parkinson, dor crônica e problemas de saúde mental, como estresse, ansiedade e até insônia.

A palestra no auditório da AAPVR começará às 14 horas e é aberta ao público. Fica na Rua 535, nº 835, bairro Nossa Senhora das Graças. O palestrante, , Luiz Gustavo Teodoro Telles, também é paciente, usuário da Cannabis Medicinal, é fisioterapeuta, pós-graduando em Cannabis Medicinal e Gestor de Qualidade.

Maiores informações pelos telefones: 2102-1909 e 98141-4445.