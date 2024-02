Identificada mulher morta em deslizamento em Barra do Piraí

Foi identificada como Ligia Maria de Carvalho a mulher que morreu no desabamento de um imóvel atingido por um deslizamento de terra, no início da madrugada desta quinta-feira (22), em Barra do Piraí. Até o momento desta publicação, a idade dela não havia sido confirmada, mas, segundo a delegacia de Barra do Piraí, ela tem em torno de 60 anos.

O delegado de Barra do Piraí, Antônio Furtado, esteve pela manhã no local do deslizamento, na Rua Paulo da Silveira, no Centro. Ele conversou com os bombeiros que procuram por três pessoas consideradas desaparecidas. Eles informaram ao policial que os desaparecidos são um casal – filho e nora de Lígia – e o filho deles, um bebê de apenas 1 ano de idade.

Os socorristas informaram ao delegado que as buscas estão sendo feitas de forma manual, na esperança de que alguém seja encontrado vivo. (Foto: Divulgação)