Paracambi: prefeitura também decreta estado de emergência

A cidade de Paracambi também foi afetada por chuvas fortes entre a noite da quarta-feira (21) e a manhã desta quinta (22). O Rio dos Macacos transbordou, alagando imóveis em diversos bairros. O mais afetado foi o BNH de Baixo, onde a água chegou a dois metros de altura. A prefeitura decretou estado de emergência.

Também foram atingidos os bairros Jardim Nova Era, BNH de Cima, Capinheira, Quilombo, Raia, Fábrica, Centro, Cascata, Sabugo, Cupê e Lages. Cerca de 200 pessoas ficaram desalojadas, informou a prefeitura, mas ainda não há dados sobre desabrigados.

A RJ-127, que liga Paracambi a Mendes, está interditada. Uma ponte e um pontilhão desabaram. Também houve registro de deslizamentos de terra e quedas de árvores.

As aulas na rede municipal de Paracambi foram suspensas nesta quinta-feira (22). A prefeitura, que decretou estado de emergência, instalou uma equipe da assistência social na Escola Hélio Ferreira, no bairro Jardim Nova Era, para atender moradores que perderam seus pertences. Com informações do G1.