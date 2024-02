Um caminhoneiro de 31 anos foi preso por suspeita de transportar peças de carros roubados, no início da tarde desta quinta-feira (22), na Dutra, em Barra Mansa. Ele foi abordado no km 293, no posto de Floriano.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor dirigia um caminhão baú e alegou que transportava sucatas durante a abordagem. No entanto, ao abrir o compartimento de carga, os agentes se depararam com várias peças de carros de luxo provenientes de desmanche de veículos.

Questionado sobre a nota fiscal, o caminhoneiro disse que não tinha e informou ter pego a carga em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em um galpão através de um aplicativo de frete. O homem disse que o destino era uma loja de autopeças em uma cidade do Sul do país.

O caminhoneiro recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia da cidade, que ficou responsável pela ocorrência. (Foto: PRF)