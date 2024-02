Carnaval: quase 30 pessoas se queixaram de levar agulhadas

Quase 30 pessoas se queixaram de levar agulhadas durante o Carnaval em Pernambuco. As vítimas deram entradas com perfurações em um hospital da cidade, entre os dias 9 e 15 de fevereiro, para a realização de exames.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, os pacientes iniciaram o protocolo de quimioprofilaxia após serem expostos ao material biológico. O órgão explicou que o procedimento consiste no atendimento clínico de coleta de exames laboratoriais, prescrição e dispensação da Profilaxia Pós-Exposição ao HIV (PEP), sendo liberados após o atendimento.

As 29 pessoas perfuradas passaram a ser acompanhados no ambulatório especializado do próprio serviço de saúde, onde realizarão a repetição dos exames com 30 e 90 dias após a exposição.