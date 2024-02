Morre Wilson Fittipaldi, ex-piloto de F1, aos 80 anos

Morreu nesta sexta-feira (23), aos 80 anos, o ex-piloto de Fórmula 1, Wilson Fittipaldi Junior. Ele foi vítima de complicações por uma parada cardíaca sofrida em dezembro, após um engasgo. Wilson era irmão mais velho do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi e deixa, além dele, a esposa Rita e o filho Christian Fittipaldi, que também teve passagem pela F1.

Ele também era tio de Emmo Fittipaldi e tio-avô de Pietro e Enzo Fittipaldi, estes piloto reserva da Haas na F1 e ex-piloto da Carlin na F2, respectivamente. Wilsinho, como era carinhosamente chamado, chegou a Fórmula 1 na década de 70.

No total, foram três temporadas na maior categoria do automobilismo mundial: duas pela Brabham (1972 e 1973) e uma pela Copersucar (1975), na temporada de estreia da equipe brasileira fundada por ele e pelo irmão, Emerson. Mesmo após encerrar sua participação na Fórmula 1 como piloto, Wilson Fittipaldi continuou no mundo do automobilismo. Foi dele o comando da Copersucar após Emerson passar a correr pela equipe. Assim o trabalho continuou, até 1982 – último ano da equipe dos irmãos Fittipaldi na categoria.

Wilson Fittipaldi ainda disputou outras competições – entre as décadas de 80 e 90, participou de cinco edições da Stock Car. Em 2008 fez parceria com o irmão Emerson no Campeonato Brasileiro de GT3.