A Polícia civil prendeu em flagrante, na tarde de quarta-feira (28), na Rua Santa Rosa, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda, um jovem de 19 anos com um rádio de comunicação passando informações para traficantes sobre a movimentação policial. A prisão ocorreu ao lado da quadra poliesportiva do bairro.

De acordo com os agentes, ao ser surpreendido, o rapaz fingiu que estava tendo uma convulsão, mas depois confessou ser olheiro do tráfico e que seu plantão duraria 12 horas.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia da cidade para o registro da ocorrência e providências cabíveis. Ele vai responder por associação ao tráfico de drogas. (Imagem: Polícia Civil)