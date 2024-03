Um acidente entre um carro e uma moto foi registrado no final da tarde deste sábado (2), no Jardim Vila Rica, em Volta Redonda. A colisão foi na Avenida 5, por volta das 17h10min, e o motociclista ficou ferido.

De acordo com populares, ambulâncias do Corpo de Bombeiros e do Samu foram para o local do acidente. O condutor da moto foi socorrido e levado a um hospital da cidade com fratura de fêmur.

A dinâmica do fato ainda está sendo apurada. (Foto: Redes Sociais)