Bombeiros removem corpo do Paraíba em Barra Mansa

Bombeiros de Barra Mansa removeram na manhã desta terça-feira (12), do Rio Paraíba do Sul, um corpo que se encontrava nos fundos do quartel da corporação, no bairro Saudade. A suspeita é de que seja de um estudante que estava sendo procurado desde o final da tarde do último domingo (10), quando ele pulou no rio atrás de uma bola de futebol, no bairro Vista Alegre.

Tanto os bombeiros quanto a polícia ressalvaram, no entanto, que, apesar do corpo encontrado aparentemente ser de um menor, a confirmação da identidade só poderá ser feita após o reconhecimento no Instituto Médico Legal de Volta Redonda, para onde será removido assim que for liberado pela perícia da Polícia Civil.

De acordo com os bombeiros, que fizeram buscas com ao auxílio inclusive de mergulhadores do quartel da Barra da Tijuca, no Rio, o corpo foi encontrado pouco antes das 7h.