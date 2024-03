Homem é assassinado no bairro Jardim Belmonte em VR

Atualizada às 17h50min – Um homem foi assassinado e outro baleado no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda, na tarde desta quinta-feira (14). O crime, segundo informações preliminares, foi na Rua Barão de Mauá, após um confronto entre facções rivais do tráfico de drogas.

A vítima, de apelido ‘Açougueiro’, se chamaria Paulo. A Polícia Militar foi até o local e encontrou estojo de munições calibre 9 milímetros, além de marcas de sangue no solo. Informações iniciais dão conta ainda de que traficantes levaram o corpo até uma área de mata, na Rua São Sebastião, onde incendiaram o cadáver.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas. Um jovem de 18 anos, deu entrada no Hospital do Retiro, sendo transferido ao Hospital São João Batista, após ser baleado na perna. Ele já recebeu alta e foi levado para a delegacia sob escolta policial.

De acordo com apuração da PM, o baleado, inicialmente, mentiu aos policiais, contando que estava de moto pelo bairro Eucaliptal quando foi atacado. No entanto, os agentes descobriram que ele foi com comparsas em um Honda prata para realizar um ataque, sendo ferido, e que durante o ataque, Paulo foi baleado e morreu.

O baleado está prestando depoimento na delegacia neste momento.