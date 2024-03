Família de Valença pede ajuda com os gastos de jovem com leucemia

Uma família de Valença está promovendo nas redes sociais uma campanha para arrecadar fundos para ajudar um jovem diagnosticado com Leucemia Linfoblástica Aguda. Morador do distrito de Barão de Juparanã, Erick do Carmo Pereira está fazendo o tratamento em um hospital do Rio. O objetivo é arrecadar R$ 5 mil. (saiba como ajudar no fim da notícia).

A mãe, Rosimara do Carmo da Silva, informou que os gastos por estar longe de casa são altos e que sua única renda no momento são as rifas promovidas pela irmã. “Seremos eternamente gratos a quem puder nos ajudar. Pode ser qualquer valor, pois cada centavo faz a diferença para nós”, disse.

Para ajudar, basta clicar no link da vaquinha e doar uma quantia: https://www.vakinha.com.br/4562008

Você também pode ajudar doando diretamente ao PIX 024981593941