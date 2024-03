Tronco de árvore cai sobre carro e mata motorista em Volta Redonda

Um acidente trágico foi registrado na noite desta quinta-feira (14) no bairro Casa de Pedra, em Volta Redonda. De acordo com informações preliminares, o tronco de uma árvore caiu sobre um carro que passava pela Rodovia dos Metalúrgicos, nas proximidades da Abreu, e o impacto matou o condutor.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 18h54min para o local do acidente. A vítima é o motorista de um Fiat, de 51 anos. Ele foi identificado como Welder Almeida.

Informações apuradas com populares apontam que após o tronco atingir o veículo, o carro foi em direção a um caminhão, e uma pessoa que passava à pé pelo local do acidente foi até o veículo e puxou o freio de mão do Fiat, impedindo a colisão.