Volta Redonda começou 2024 com saldo positivo na geração de empregos. Os números do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta sexta-feira (15), referentes ao mês de janeiro deste ano, apontam mais admissões do que demissões no período, colocando a cidade como a primeira do Sul Fluminense e quarta do estado do Rio de Janeiro.

De acordo com os dados do Caged, em janeiro foram registradas 2.834 contratações contra 2.498 desligamentos em Volta Redonda – saldo positivo de 336 novas oportunidades criadas. Esse índice coloca o município na liderança da geração de empregos na região Sul Fluminense. No estado, Volta Redonda está posicionada em quarto: Seropédica, Rio de Janeiro e Niterói ocupam as primeiras posições.

O setor que mais criou novos postos de trabalho foi a Indústria: 281 – foram 677 admissões e 396 demissões em janeiro. Em seguida vem o setor de Serviços, com saldo de 85 novas vagas (1.128 contratações contra 1.043 desligamentos). O saldo positivo também teve a contribuição da área da Construção, com 66 novas oportunidades geradas: 242 admissões e 176 demissões. A lista divulgada pelo Caged conta ainda com números dos setores de Agropecuária e Comércio, com saldos negativos de 3 e 93, respectivamente.

O prefeito Antonio Francisco Neto lembra que Volta Redonda fechou 2023 como líder na geração de empregos na região, com quase 3 mil vagas criadas no ano passado, e inicia mais um ano com saldo positivo.

“Desde que retornei, em 2021, foram três anos seguidos recuperando nossa cidade, trabalhando para gerar mais empregos para nossa população. E conseguimos, já que tivemos mais de 9 mil vagas geradas nesse período. Para isso, fizemos parcerias com empresas e instituições, muitas delas gerando oportunidades em obras públicas e privadas. Em janeiro, que costuma ter uma queda nos índices, conseguimos reverter e criar mais postos de trabalho. E a tendência é continuar, já que vamos seguir trabalhando para que a cidade continue se desenvolvendo e gerando empregos”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.