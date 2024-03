Castramóvel VR ficará no Belmonte até 9 de abril

Após permanecer no bairro Padre Josimo por duas semanas, o Castramóvel Volta Redonda segue para o Belmonte em atendimento aos animais da localidade. Os moradores que quiserem castrar seu cão ou gato devem se inscrever a partir desta segunda-feira, dia 18, no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Siderlândia, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Serão oferecidas 120 vagas divididas da seguinte forma: 40 para cadelas; 40 para cães e gatos machos; e 40 para gatas. O castramóvel oferece gratuitamente a cirurgia para animais de até 20 quilos, e antes do procedimento o médico veterinário avalia clinicamente cada pet. De acordo com Janaína Soledad, coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, as castrações no bairro Belmonte serão iniciadas no próximo dia 25.

“A previsão é que o castramóvel fique no Belmonte até o dia 9 de abril. Solicitamos à população mais uma vez que, quando for agendar a castração, que compareça com o seu animal na data e horário agendado. No Padre Josimo houve muitas faltas, o que prejudicou o atendimento no bairro”, disse a coordenadora acrescentando que, caso o bairro em que a pessoa mora ainda não tenha sido beneficiado com o castramóvel, ela pode agendar o procedimento no Centro de Controle de Zoonoses (CZZ) e obter mais informações pelo WhatsApp da Vigilância Ambiental de Volta Redonda: (24) 99233-4480.

Depois do Belmonte, o próximo bairro contemplado com o Castramóvel Volta Redonda será o Siderlândia. As datas para agendamento serão divulgadas nas redes sociais da prefeitura (@prefeituravr).