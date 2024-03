Homem baleado é socorrido por populares no Centro de Barra Mansa

Um baleado deu entrada na Santa Casa de Misericórdia, em Barra Mansa, no início da madrugada deste domingo (17). Não foi informado o local onde a tentativa de homicídio ocorreu.

A vítima, de 34 anos, foi socorrida por populares ao hospital, na Rua Pinto Ribeiro, no Centro. A Polícia Militar foi até a unidade médica checar informação de homem baleado com “diversos tiros”. No entanto, os agentes conseguiram conversar com a vítima e descobriram que o seu estado de saúde é considerado “estável”. Ele contou que estava na rua quando escutou barulho de tiros e correu, percebendo só depois ter sido atingido.

O homem ressaltou desconhecer a motivação para o ocorrido e nem soube dizer quem seriam os autores. O caso foi registrado na delegacia, que investiga o crime.