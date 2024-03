TRE-RJ tem 183 postos de atendimento em todo o estado: data limite é 8 de maio

As eleições municipais acontecem em outubro e eleitoras e eleitores que queriam votar devem estar com o título regularizado até o dia 8 de maio, data do fechamento do cadastro eleitoral. Após essa data não será possível fazer a coleta dos dados biométricos, emitir a primeira via do título, transferir o domicílio eleitoral ou fazer qualquer alteração nos dados do cadastro, bem como regularizar a situação eleitoral.

Não deixe para a última hora e procure qualquer uma das 165 zonas eleitorais (cartórios) e 18 Centrais de Atendimento ao Eleitor (CAEs) em todo o estado. Os postos de atendimento do TRE-RJ funcionam nos dias úteis, das 11h às 17h.

De olho na biometrização do eleitorado fluminense, o TRE-RJ vem realizando ações de atendimento em locais de grande circulação, como estações de metrô, trens e shoppings. Nesta terça-feira (19), o TRE-RJ dará início a mais uma dessas ações, montando seis guichês no Shopping Boulevard, em Vila Isabel, na Zona Norte da Capital. O atendimento acontece das 11h às 16h.

A ação acontece em meio à Semana do Jovem Eleitor, que busca incentivar pessoas entre 16 e 18 anos, faixa em que o voto é facultativo, a tirar o título eleitoral e participar das Eleições Municipais de 2024. Por isso, apesar de focar na biometrização do eleitorado fluminense, os jovens poderão aproveitar o atendimento itinerante para fazer a primeira via do documento.

Serviços on-line

Caso o(a) eleitor(a) já tenha a biometria cadastrada e deseje transferir o domicílio eleitoral, alterar qualquer informação do título ou regularizar sua situação junto à Justiça Eleitoral, é possível fazer tudo isso sem sair de casa. Todos os serviços eleitorais estão disponíveis de forma no site do TRE-RJ.

Para saber se tem ou não a biometria coletada pela Justiça Eleitoral, o eleitor ou a eleitora deve fazer a consulta no site do TRE-RJ. Pelo Disque TRE-RJ, no telefone (21) 3436-9000, além de consultar a situação do seu título, é possível tirar dúvidas sobre os serviços da Justiça Eleitoral. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h.