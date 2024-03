Calçados, que estão sendo entregues pela primeira vez, já beneficiam cerca de 7 mil estudantes e todos serão contemplados

A Prefeitura de Volta Redonda já está finalizando a entrega dos novos uniformes escolares – alunos de 82 unidades já receberam o kit de uniforme. A novidade deste ano são os novos tênis, que chegaram recentemente e já beneficiam cerca de 7 mil estudantes. Todos os alunos da rede – cerca de 38 mil – receberão o uniforme completo (roupas e tênis), de acordo com o cronograma da Secretaria Municipal de Educação (SME).

“Incluímos os tênis ao kit do uniforme escolar atendendo a pedidos de pais e responsáveis, já que em alguns casos as famílias têm dificuldades para comprar um calçado novo para o filho ir à escola. É importante dar todas as condições para que os alunos possam se dedicar ao estudo. Além disso, o uniforme promove um senso de identidade e pertencimento à escola, criando conexão entre estudantes e comunidade escolar”, ressalta Sérgio Sodré, secretário municipal de Educação.

O kit de uniforme do Ensino Fundamental I é composto por três camisas de manga curta, uma camisa de manga longa, uma regata e duas bermudas. Os alunos do Ensino Fundamental II e da EJA ganham três camisas de manga curta, uma camisa de manga longa e uma regata. Já o kit para a Educação Infantil contém uma calça, uma jaqueta, duas bermudas, duas camisetas de manga curta e uma regata.

Material escolar

Além dos uniformes, a Secretaria Municipal de Educação também está dando continuidade ao cronograma de entrega do material escolar. Cerca de 16 mil alunos de 70 unidades escolares já receberam os novos kits, que são divididos em três grupos, atendendo níveis diferentes de escolaridade. No total, são aproximadamente 38 mil kits para estudantes da Educação Infantil, Educação Especial, Ensino Fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Para a Educação Infantil e a Educação Especial, o kit é composto por agenda, caderno de desenho, cola branca, giz de cera, guache, pincel, massinha de modelar, tesoura sem ponta e cola colorida.

Para os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º), o kit contém: lápis, apontador, borracha, caderno brochurão (96 folhas), canetinha, cola branca, lápis de cor (12 cores), régua e tesoura sem ponta.

E o kit para estudantes dos anos finais do Fundamental (6º ao 9º) e alunos da EJA é formado pelos seguintes itens: lápis; apontador; borracha; caderno universitário (10 matérias); canetas azul, preta e vermelha; cola branca; conjunto geométrico; lápis de cor (12 cores); canetinha; e tesoura sem ponta.