Um motorista de aplicativo foi assaltado na noite de sexta-feira (22) durante uma corrida em Barra Mansa. A vítima, de 31 anos, contou na delegacia que foi obrigada a entregar o seu carro ao ladrão quando eles passavam pela Rua General Barcelos, no bairro Saudade.

O crime aconteceu por volta das 22h10min. Em depoimento, ele contou que aceitou uma corrida com início na Rua Goiânia, no bairro Getúlio Vargas, com destino a um posto de combustíveis no bairro Bocaininha.

O carro roubado é o Ford Fiesta KQY-6G84. O motorista disse que o ladrão, aparentando estar drogado, puxou uma arma de fogo e anunciou o assalto. O criminoso levou ainda o seu celular, avaliado em R$ 1,5 mil.

Durante a confecção do boletim de ocorrência, o trabalhador disse que trabalha há cinco anos como motorista de aplicativo e que nunca havia sido assaltado. O carro não tem seguro. Informações sobre o veículo devem ser passadas ao 190 da Polícia Militar ou em qualquer delegacia.