Equipes estão inspecionando mercados e peixarias para garantir a qualidade dos produtos comercializados, já que as vendas aumentam nesse período

Com a proximidade do feriado da Paixão de Cristo (Sexta-feira Santa) e da Páscoa (celebrada no domingo, dia 31), o setor de fiscalização de alimentos da Vigilância Sanitária de Volta Redonda vem efetuando inspeções em estabelecimentos comerciais do município que trabalham com produtos típicos da ocasião, como supermercados, peixarias e chocolatarias. As equipes estão inspecionando e emitindo orientações sobre as boas práticas no comércio de ovos de páscoa e chocolates, assim como de pescados.

De acordo com a Vigilância Sanitária, foram vistoriados até o momento 100% das peixarias do município e grandes unidades em diversos bairros. O coordenador da Vigilância Sanitária, Carlos Amaro Chicarino, explica que essas ações promovem mais segurança na hora da compra.

“A equipe de fiscais da Vigilância Sanitária intensifica o programa de fiscalização aos estabelecimentos que comercializam pescados nesta época do ano, por conta do aumento das vendas. Quanto mais consumo, maior o risco de contaminação se o produto não estiver adequado. O trabalho da Vigilância Sanitária visa garantir um produto de qualidade na mesa da população”, comentou Amaro.

A coordenação da Vigilância Sanitária ressalta que umas das orientações que está sendo trabalhada pela equipe é a exigência de que pescados salgados, inclusive o bacalhau, têm que ser conservados sob refrigeração.

Confira algumas orientações da Vigilância Sanitária sobre como fazer uma avaliação de um pescado fresco:

– Pele brilhante, úmida, tonalidade viva, sem lacerações;

– Muco ausente. Quando característico da espécie, deve ser aquoso;

– Escamas unidas entre si, fortemente aderidas à pele, translúcidas e com brilho;

– Carne firme, elástica e aderida aos ossos;

– Opérculo (membrana que reveste guelras) rígido, deve oferecer resistência a sua abertura;

– Guelras róseas ou vermelhas, úmidas e brilhantes. Ausência ou discreta presença de muco translúcido;

– Órgãos internos bem definidos;

– Olhos salientes, transparentes e brilhantes;

– Odor suave ou ausente.

