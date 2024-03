Carreta dá ‘L’, bate e destrói mureta na Dutra, em Piraí

Uma carreta perdeu a direção, deu um “L” e colidiu na mureta central da Dutra, na manhã desta quinta-feira (28), em Piraí. O acidente aconteceu pouco antes do início da descida da Serra das Araras, na pista sentido Rio, na altura do km 236.

Com o impacto, parte da estrutura da mureta quebrou, com as pedras ficando sobre a pista sentido São Paulo.

Informações apuradas com motoristas apontam que o concreto e a grade da divisória da pista acabaram atingindo dois carros que estavam na pista sentido São Paulo. Não há informações sobre feridos.