Mulher é presa por uso de dinheiro falso no Centro de Volta Redonda

Policiais militares do Segurança Presente prenderam no final da tarde de sábado (6), no Centro de Volta Redonda, uma mulher de 26 anos, por uso de dinheiro falso. Os agentes foram acionados por uma padaria localizada em um posto de combustíveis, no início da Amaral Peixoto.

Os policiais foram informados que a mulher efetuou uma compra no estabelecimento e pagou com uma cédula falsa de R$200. A suspeita foi localizada na mesma avenida, próximo ao cruzamento com a Rua São João.

Na bolsa que ela carregava foi encontrada outra nota falsa, do mesmo valor. Ela foi conduzida à delegacia de Polícia Federal, no Aterrado, onde a prisão em flagrante foi confirmada.