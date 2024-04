Uma câmera de segurança da prefeitura de Volta Redonda registrou o capotamento de um carro, na noite de sábado (6), na BR-393 (Lúcio Meira), no Jardim Amália II. O acidente foi na pista sentido Barra do Piraí, no km 286.

A imagem mostra o carro saindo da faixa da direita para fazer a ultrapassagem. Assim que termina, aparentemente ocorre uma perda de direção. O veículo muda repentinamente de faixa e capotando depois de atingir o barranco à margem da estrada.

O motorista do carro que havia sido ultrapassado e um motociclista que estava atrás imediatamente param para prestar socorro aos ocupantes. Outros condutores que trafegavam no sentido contrário param também.

A Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas não encontraram o motorista ou nenhum outro ocupante do veículo. (Foto: PRF / Vídeo: Semop)