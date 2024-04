Os funcionários da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em Volta Redonda vão decidir nesta quarta-feira (10) se aceitam ou não a proposta da empresa para a renovação do acordo coletivo. A votação será realizada de 6h às 17h na Praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília.

A proposta – a mesma aprovada em Porto Real – consiste em reajuste de 3,4% para salários de até R$ 5 mil, incluindo técnicos e supervisores, e de 2,4% para salários acima deste valor. No cartão alimentação, a empresa oferece R$ 1.030 – atualmente o valor é de R$ 1 mil. Já no auxílio-creche, a proposta da CSN é aumentar o valor de R$ 677 para R$ 698.

Pela renovação do banco de horas na Usina Presidente Vargas, a CSN propõe uma carga extra de R$ 900 no cartão-alimentação, sem participação dos empregados, com pagamento em até cinco dias úteis após a aprovação do acordo. Além disso, oferece abono de 1,75 salário, com pagamento também em cinco dias úteis sendo aceito o acordo.

A proposta inicial do Sindicato dos Metalúrgicos reivindica reajuste que varia de 11% a 22%. Com informações do Foco Regional