Apresentação acontece nesta terça-feira (30) nos Estados Unidos, às 21h30, e terá transmissão pela internet

O maestro Nicolau de Oliveira, idealizador do projeto “Volta Redonda, Cidade da Música”, regerá na noite desta terça-feira, dia 30, às 21h30 (horário de Brasília), uma parte do concerto da Banda Sinfônica da Southern University of Mississipi (USM), dos Estados Unidos da América, na cidade de Hattierburg.

Durante o concerto, o maestro Nicolau vai reger marchas americanas, além de compositores eruditos. O público em geral pode acompanhar o concerto através da rede social da University of Mississipi no link: www.facebook.com/USMSchoolofMusic

O convite

O maestro Nicolau Martins de Oliveira foi convidado pela USM para conhecer as instalações da USM em comemoração aos seus 50 anos de carreira. Além do concerto, o maestro ministrou ao longo da semana uma série de palestras de educação musical para os alunos da escola de música.

O maestro destacou que foi muito bem recepcionado pelos professores, alunos e também pela parte administrativa da USM. Inclusive a Southern University of Mississipi oferece intercâmbio educativo musical aos participantes (alunos e professores) do projeto “Volta Redonda, Cidade da Música”.

Durante a semana, o maestro regeu um ensaio e ainda se encontrou com o diretor da universidade, Collin Mckenzie, além do contrabaixista Daniel Magalhães – ex-aluno do projeto de Volta Redonda –, que atualmente faz um intercâmbio na USM.

A maestra Sarah Higino, uma das coordenadoras do Volta Redonda, Cidade da Música, destaca o evento como um momento ímpar para a história da música no município.

“Poder reger os músicos dessa universidade na terra deles, para um público que não é o nosso, e com esse repertório, é um grande desafio, e ao mesmo tempo uma honra e uma oportunidade de intercâmbio que terá repercussões entre nossos alunos”, disse.

Projeto

O “Volta Redonda Cidade da Música”, iniciado em 1974 e mantido pela prefeitura, é um projeto desenvolvido pelo seu idealizador, o professor Nicolau Martins de Oliveira, com alunos das unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre). Cada escola tem uma sala de música para iniciar o estudante participante, que depois passa a frequentar a sede do projeto, no bairro Vila Mury. Fotos de divulgação