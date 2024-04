Um caminhão-cegonha despencou de um viaduto na noite desta segunda-feira (8), na altura do km 321, da Via Dutra, em Itatiaia.

Após a queda, o veículo pegou fogo. No momento desta publicação, não havia informações oficiais sobre o caminhoneiro, mas relatos preliminares de populares que estão no local apontam que o condutor conseguiu sair a tempo da cabine.

No momento desta publicação, a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros estavam no local do acidente.