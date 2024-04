Ex-vereador Zé Abel morre aos 76 anos em Barra Mansa

O ex-vereador José Abel Mariano, o Zé Abel, morreu na tarde desta quarta-feira (10), em Barra Mansa. Ele estava internado na Santa Casa de Misericórdia havia mais de um mês em razão de uma queda sofrida em casa, que lhe causou um traumatismo craniano. Ele tinha 76 anos.

De origem humilde, Zé Abel exerceu cinco mandatos na Câmara de Barra Mansa, o último encerrado em 2020. Ele tinha seu reduto eleitoral na Região Leste de Barra Mansa. Chegou a eleger a mulher, Neuza, com quem foi casado por 50 anos, também para a Câmara Municipal. Ela concorreu na urna com o nome “Neusa do Zé Abel”.

Segundo já foi informado por parentes, o velório e o sepultamento do ex-vereador serão realizados nesta quinta-feira (11) no Portal da Saudade, em Volta Redonda. O horário ainda vai ser definido.