Suspeito de envolvimento em morte de jovem em Volta Redonda é preso

Policiais civis de Volta Redonda, coordenados pelo delegado Vinícius Coutinho, prenderam na tarde desta quarta-feira (10), um homem suspeito de envolvimento no homicídio de Nycolle Gomes Eustáquio, de 18 anos. O suspeito preso teria tramado uma emboscada para que Nycolle fosse executada, emprestando sua bicicleta para a jovem, morta na Rua Herbert Vianna.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito preso é morador do bairro e foi encontrado em casa. Na delegacia, segundo os agentes, contou em depoimento que apesar de morar no Ilha Parque, atuava como colaborador da facção criminosa rival a atuante no bairro.

A Polícia Civil informou que após emprestar sua bicicleta para a jovem, o homem combinou com dois comparsas da facção rival de passarem de moto pela rua para matar a vítima, informando que ela passaria pelo local por volta das 14h. Os suspeitos da execução ainda não foram identificados. A Polícia Civil informou ainda que o autor dos tiros estava na garupa da motocicleta e efetuou três disparos contra Nycolle.

A informação inicial obtida com familiares era de que Nycolle havia sido morta a caminho da manicure. Segundo a Polícia Civil, o suspeito possui sete anotações criminais e será recolhido ao sistema penitenciário, ficando à disposição da Justiça. (Imagem: Polícia Civil)