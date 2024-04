PM apreende arma no bairro Boa Sorte em Barra Mansa

A Polícia Militar apreendeu na noite de quarta-feira (10), na Estrada da Granja, no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa, durante patrulhamento, um revólver calibre 38, com 12 munições. O revólver estava no banco de um carro abordado pelos agentes.

Seis munições estavam no revólver, enquanto outras seis estavam em uma bolsa. Aos policiais, o motorista disse que era segurança de uma fazenda e estava a caminho do trabalho. Ele não ofereceu resistência e cooperou com a polícia ao ser questionado sobre o caso.

Aos agentes, ele disse que não possuía posse da arma e que ela pertencia à fazenda, sendo utilizada somente para trabalho. O homem informou que há quatro anos a propriedade foi alvo de um assalto e os proprietários decidiram contratar um segurança para o local.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia da cidade. (Foto: PM/Divulgação)