Morre Lourival do polvilho, famoso vendedor do biscoito em VR

Morreu na madrugada desta quinta-feira (11), no Hospital do Retiro, em Volta Redonda, uma das figuras mais queridas da cidade. Lourival Felix da Silva tinha 88 anos e vendia um delicioso biscoito de polvilho na entrada do bairro Vila Rica, na Rodovia dos Metalúrgicos. Ele faleceu por volta de 1h50min. A informação consta no obituário da prefeitura e foi confirmada pela família.

Fizesse sol ou fizesse chuva, ele estava sempre lá, vendendo o seu produto na entrada do bairro. Com o dinheiro arrecadado, ele comprava remédios para a esposa, com câncer ,e para o filho, que é especial.

O velório está acontecendo na Capela Mortuária do Aterrado e o sepultamento será às 13h no Cemitério do Retiro.