Tráfico incendeia carro de internet na Vila Ursulino, em Barra Mansa

Integrantes do tráfico de drogas incendiaram um carro da empresa Super Nova Telecom, na manhã desta quarta-feira (10), em Barra Mansa. Dois funcionários, de 46 e 40 anos, foram abordados por dois homens armados com pistolas e pedaços de madeira na Rua Teresa Elisa Jesus Silva, no bairro Vila Ursulino.

De acordo com a Polícia Militar, encapuzados com roupas camufladas, os criminosos exigiram que os funcionários parassem o serviço de instalação, entrassem no carro da empresa e seguissem para uma área de mata, em uma fazenda. Em seguida, todos desembarcaram do carro e a dupla disse para as vítimas caminharem, caso contrário atirariam em suas pernas.

Segundo a PM, os criminosos diziam que não permitiriam a instalação de internet no local sem autorização do tráfico de drogas. Em um momento de distração, os dois informaram que conseguiram escapar pulando os muros das residências, e se esconderam em uma casa até a chegada da polícia.

Enquanto a polícia não chegava, os traficantes tocavam campainha das casas e batiam nos portões, gritando que se os dois não saíssem matariam a todos, inclusive os moradores que estivessem dando abrigo. Como represália, eles acabaram ateando fogo no carro da empresa. O veículo era um Gol prata, que ficou totalmente destruído. O Corpo de Bombeiros foi acionado e combateu as chamas.

Aos policias, os funcionários não souberam identificar os acusados. A Polícia Civil investiga o caso.