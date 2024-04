Idoso morre atropelado por carro de luxo em Valença

Um idoso de 61 anos morreu atropelado por um carro de luxo, na madrugada desta sexta-feira (12), em Valença. Ela foi atingido na Avenida Nilo Peçanha, no Centro, por volta de 2h40, e o motorista percorreu cerca de 200 metros com a vítima sobre o teto do carro.

Segundo a Polícia Militar, o acidente foi filmado por câmeras de segurança e mostram que o condutor “jogou” o corpo em uma calçada da Rua Silva Jardim, também no Centro, fugindo em seguida. O homem já foi identificado e está sendo procurado.

De acordo com a Polícia Militar, o idoso, ao ser atingido, foi lançado para o alto e caiu sobre o teto do veículo. O carro envolvido no atropelamento foi encontrado abandonado na Rua Padre Luna, no Centro, com marcas de sangue pelo teto e avarias no para-brisa e no para-choque.

Os policiais descobriram que o carro pertence a um homem de 27 anos. Ele foi enquadrado como autor do atropelamento, sendo autuado por homicídio culposo — quando não há a intenção de matar. (Foto: PM/Divulgação)