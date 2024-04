Um ônibus pegou fogo na tarde desta sexta-feira (12) na entrada do bairro Piteiras, em Barra Mansa. O incêndio aconteceu na Rua Vereador Josué Dias Bragança.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h10min para combater as chamas. O fogo foi totalmente controlado às 13h10min. Segundo a corporação, não houve vítimas.

No momento desta publicação, as causas do incêndio eram desconhecidas. (Foto: Redes Sociais)