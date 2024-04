Serra das Araras: CCR anuncia início das obras de duplicação

Uma das obras rodoviárias mais aguardadas do país começará a sair do papel nos próximos dias. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (12) quando o Grupo CCR divulgou que vai iniciar a implantação do novo traçado da Serra das Araras, na Via Dutra. O investimento é estimado em R$ 1,5 bilhão e, segundo a empresa, vai gerar mais de cinco mil empregos diretos e indiretos.

As obras serão executadas pela CCR RioSP, concessionária da rodovia, e vão readequar o atual traçado da pista de subida (sentido São Paulo), que será transformada na nova pista de descida. Uma nova pista de subida será construída. As novas vias da Serra das Araras contarão com quatro faixas por sentido, além do acostamento e uma faixa de segurança.

O trecho da Serra das Araras, projetado na década de 1940, enfrenta o desafio de se adaptar ao grande volume de tráfego diário. Hoje, cerca de 390 mil veículos circulam pelos dois sentidos mensalmente, dos quais 36% são de carga. Juntos, transportam mais da metade do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, o que dá uma dimensão da importância logística da Serra das Araras para o transporte de cargas no país.

“O novo traçado vai elevar o patamar de excelência da rodovia para outra categoria”, afirma Eduardo Camargo, presidente da CCR Rodovias. “Na prática, estamos melhorando a condição de conforto, fluidez e segurança viária, o que irá contribuir para intensificar o fluxo de veículos entre as duas maiores capitais do país”.

Contratações – Os ganhos apontados pelo presidente da empresa se explicam, segundo ele, pelo aumento no número de pistas. Atualmente, são duas faixas para descer a serra e duas para subir. Depois de concluída a obra, serão oitos faixas – quatro para cada sentido –, além dos acostamentos, um em cada sentido. Isso permitirá aumentar a velocidade de circulação de 40km/h para 80km/h, tanto na descida como na subida da serra – reduzindo em 25% o tempo de percurso na subida, e em 50% na pista de descida.

O projeto prevê a implantação de 24 viadutos, duas rampas de escape na descida, melhoria em 14 pontos de acesso e a implantação de uma via marginal no sentido São Paulo. As obras compreendem um trecho de oito quilômetros por sentido, totalizando 16 quilômetros de extensão, entre os kms 225 e 233. Serão construídas 93 contenções, oito pontos de ônibus e três passarelas.

As obras devem durar cerca de quatro anos e contarão com mais de 30 canteiros simultâneos, devendo gerar cinco mil empregos diretos e indiretos na estimativa da empresa. A maior parte da mão de obra será absorvida de Piraí e Paracambi. Para a contratação de pessoal serão realizados encontros com as prefeituras das cidades às margens da rodovia. As contratações serão feitas por meio do Sine (Sistema Nacional de Empregos).

A previsão da concessionária é de entregar a nova pista de subida em 2028. Já a pista de descida deverá ser concluída em 2029.

Impostos – Ainda segundo a CCR, o empreendimento vai ampliar também a arrecadação dos municípios. São previstos R$ 46 milhões em impostos durante os quatro anos de obra.

A concessionária informou que vai facilitar a atuação dos comerciantes que atuam na Serra das Araras, principalmente os que vendem frutas. Será montado um espaço especialmente dedi