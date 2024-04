Piraí: mulher é presa com 8 kg de skunk em ônibus na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu oito quilos de skunk, na madrugada de sexta-feira (12), em Piraí, e prendeu a passageira de um ônibus que transportava a droga em um fundo falso de sua bagagem. A abordagem ao veículo foi na Dutra, por volta das 2h, e a ação foi realizada por agentes do Núcleo de Operações com Cães (NK9-RJ)

De acordo com a PRF, o ônibus fazia o itinerário São Paulo (SP) – Vitória (ES). Durante revista, os cães farejadores indicaram que havia algo ilícito na mala da passageira. Dentro do compartimento foram encontrados 16 tabletes do entorpecente (8kg).

A mulher acabou confessando que receberia um quantia em dinheiro para entregar o entorpecente na capital capixaba. (Foto: PRF)