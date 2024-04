Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo esteve presente na 2ª Edição Vale do Café do evento, que reuniu lideranças públicas estaduais e municipais e a iniciativa privada de 14 cidades

Volta Redonda participou nesta semana do Fórum Regional do Turismo Fluminense – 2ª Edição Vale do Café, realizado no município de Miguel Pereira, pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a TurisRio (Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro). Com o Projeto Arigó de artesanato e espaço com informações turísticas da cidade, Volta Redonda marcou presença no evento, que reuniu lideranças públicas estaduais e municipais e a iniciativa privada das 14 cidades da região turística do Vale do Café.

De acordo com a diretora de Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), Débora Cândido, o objetivo foi promover o município como destino turístico, apresentando atrativos e o trade turístico para visitantes especializados como guias e agências de turismo.

“É um momento de troca, onde podemos nos mostrar para o consumidor, entender o que as pessoas procuram, oportunizar negócios e fazer parcerias. Nesse evento, em especial, além de promover nossa cidade, tivemos um espaço muito legal nos debates, onde pudemos juntamente com a Denise Acquarone (assessora da Secretaria Estadual de Cultura e membro do Conselho Estadual de Empreendedorismo Feminino do Estado do Rio de Janeiro), apresentar os avanços que temos feito com o Projeto Arigó, que vão desde a consolidação da marca ao crescimento nas vendas”, explicou Débora.

Além dos painéis, que abordaram assuntos relevantes para o setor, a ação também contou com apresentações culturais e uma área em que os municípios apresentaram a sua gastronomia, artesanato e cultura.

A participação de Volta Redonda contou com venda de artesanato do Projeto Arigó; estande institucional com apresentação de atrativos locais, cervejarias, hospedagem e o city tour virtual “Patrimonio Industrial – Caminhos da Vila”; na Área de Palestras, foi apresentado o case “Projeto Arigó: Empreendedorismo Feminino”; e representantes do turismo cervejeiro da cidade, com venda de produtos.

A artesã Flaben Ramos esteve presente e conta que o fórum foi muito proveitoso para troca de experiências com outros municípios, inclusive com o trabalho apresentado recebendo elogios dos participantes pela introdução da história do Projeto Arigó como identidade cultural do município de Volta Redonda e a valorização dos funcionários da CSN.

“Valorizamos, porque o termo Arigó era visto antigamente como pejorativo. Ministramos uma palestra sobre nosso projeto e acho que podemos dizer que incentivamos outros municípios a seguirem nossos passos, a trilhar o processo de formalização, visto que somos a primeira cidade do Sul do estado com marca própria de identidade cultural de uma cidade”, disse a artesã.

O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, afirmou que foi um dia produtivo, de muito debate e troca de experiências envolvendo toda a cadeia produtiva do turismo e as equipes técnicas da Setur-RJ. “E como já é tradição em todos os nossos eventos, tivemos feira de artesanato e de produtos rurais. Seguimos avançando no nosso trabalho pelas regiões turísticas do Rio de Janeiro”. Fotos de divulgação