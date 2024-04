Um policial civil lotado na delegacia de Volta Redonda, suspeito de assinar um homem na noite desta terça-feira (16), em Barra Mansa, foi detido pela Polícia Militar. Ele foi conduzido à delegacia de polícia da cidade, onde os fatos estavam sendo apurados no momento desta publicação.

O crime foi na Rua da Imprensa, em frente à um bar, já na entrada do bairro Santa Rosa. José Carlos da Silva Costa, de 77 anos, estava sentado em uma cadeira de plástico do lado de fora do estabelecimento quando foi baleado.

Os bombeiros chegaram a ser chamados, mas apenas puderam atestar que a vítima já estava morta. O policial civil foi encontrado pelos militares na Rua Vereador Antenor Rocha, uma via que não tem saída. Ele estava ao lado de uma escadaria perto de um terreno baldio e, segundo os PMs que efetuaram a prisão , proferia palavras desconexas.

Ele se entregou sem resistência. Também indicou onde havia descartado a arma, uma pistola calibre .40, jogada ao lado de um monte de entulho. Ainda não há detalhes da motivação do homicídio. (Foto: Redes sociais)