Policiais civis de Barra do Piraí, coordenados pelo delegado Antônio Furtado, prenderam na manhã de segunda-feira (15), um professor de jiu-jitsu, de 46 anos, por crimes praticados contra a sua companheira, uma agente administrativa, de 43 anos.

Na noite de domingo (14), no bairro Metalúrgico, onde o casal mora com as três filhas, ele jogou propositalmente o carro em cima da mulher, que sofreu ferimentos nas pernas e nos pés. A vítima saiu de casa e se abrigou na casa de uma amiga. No dia seguinte, a amiga mostrou duas mensagens de áudio onde ele dizia que poderia até ir embora de casa, mas que ia fazer uma surpresa. Não apenas tacaria fogo nas roupas dela, mas que também a queimaria viva, e que, se ele fosse preso, ele também faria um buraco na cabeça da companheira e a racharia no meio, assim que saísse da prisão.

Diante disso e também da perseguição que ele realizou, já que ele começou a procurá-la nas casas de vizinhos e amigos, foi de manhã no trabalho dela, a mulher compareceu à delegacia com sua amiga e fez um registro de ocorrência.

O homem foi preso em flagrante no bairro Metalúrgico.

O delegado Furtado contou que, ao ser trancafiado na cela provisória da delegacia, onde ficou até ser encaminhado à Cadeia Pública de Volta Redonda, o preso “chorou copiosamente”. Ele foi autuado por perseguição e violência psicológica, cujas penas somadas pode resultar em até cinco anos de prisão. (Foto: Polícia Civil)