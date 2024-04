Policiais militares prenderam no final da tarde de segunda-feira (15) dois suspeitos com drogas, na Rua Aloísio de Castro, no bairro Condado, em Paraty.

Os agentes foram ao local após denúncia de tráfico de drogas. Os homens, em atitude suspeita, foram abordados e com eles foram apreendidos 430 pinos de cocaína e 25 frascos de Loló.

Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia da cidade, para o registro da ocorrência e providências cabíveis.