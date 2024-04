Foragido da Justiça é preso na BR-101, em Angra dos Reis

Agentes do Programa Operação Foco Divisas prenderam, na tarde desta quarta-feira (17), um foragido da Justiça do Rio de Janeiro, pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. A prisão aconteceu no Posto de Controle Fiscal de Angra dos Reis, no km 493 da Rio-Santos (BR-101), no bairro Pontal.

A equipe da Operação Foco realizava operação de rotina na região e abordou um caminhão com três homens na boleia. Um deles apresentou nervosismo durante a abordagem. Ele chegou a apresentar um nome falso, com objetivo de enganar os agentes, mas acabou identificado após levantamento realizado pela equipe de inteligência da Operação Foco.

Investigado pela delegacia de polícia de Angra dos Reis e com passagens pelo sistema prisional, o homem é acusado de fazer parte do tráfico de drogas do Frade, em Angra dos Reis. O Portal dos Procurados, ligado ao Disque Denúncia, oferecia recompensa por informações que levassem à prisão do criminoso.

Após a prisão, o criminoso foi encaminhado para a delegacia, onde confessou que, atualmente atua como gerente de uma comunidade em Seropédica. Ele permaneceu à disposição da Justiça.