Um homem, suspeito de arrombar um supermercado no bairro São Luís, em Volta Redonda, foi encontrado por policiais dentro da câmara frigorífica do estabelecimento. O caso aconteceu na Avenida Francisco Crisóstomos Torres no fim da madrugada desta quarta-feira (17).

A PM foi acionada pelo responsável pelo mercado por volta das 5h30min. De acordo com os agentes, após buscas pelo estabelecimento, os policiais encontraram o homem dentro da câmara fria do mercado – utilizada para resfriamento e congelamento de produtos -.

Com ele, segundo a PM, foram encontrados R$ 739 – que teria sido subtraído dos caixas – e uma barra de ferro – utilizada para arrombar o estabelecimento. A PM informou ainda que o crime contou com a participação do comparsa do homem, que conseguiu escapar.

O suspeito foi levado para a delegacia, onde o caso foi registrado. Ainda não se sabe como ficou a situação dele na unidade policial. (Foto: Google Street View)